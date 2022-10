“Uomo di M” | Eva Grimaldi spiega perché ha appellato così Elenoire Ferruzzi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ieri pomeriggio Evasui social del Grande Fratello Vip ha etichettatocome un “di M” e nonostante abbia poco dopo cancellato il commento, il mio screen ha fatto il giro del web ed oggi ne hanno parlato TUTTI. L’indignazione è stata tanta e per cercare di arginare la situazione l’attrice, fra le pagine di Spyit, hato il suo commento. “Si, è vero, ho commentato in modo sbagliato ed avventato un gesto che forse la mia mente non è stata in grado di associare ad una donna. Ho trovato quel gesto di ‘sputare’ da parte dial passaggio di Nikita, un’azione associabile più ad undi bassa lega che ad una diva come lei si professa. Dire ‘che donna di m…’ non mi è riuscito e di questo mi scuso, ...