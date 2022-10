Uomini e Donne | Vittoria Deganello svela come vive la dolce attesa dopo la rottura con il fidanzato

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sarà una femminuccia la bimba cheavrà dal suo exAlessandro Murgia. L’annuncio della gravidanza è arrivatoche l’ex corteggiatrice diaveva confermato lacon il calciatore della Spal. Una relazione la loro nata fra mille polemiche, in quanto l’ex biancoceleste aveva appena avuto dalla compagna storica, Eleonora Mazzarini, il secondo figlio.un’estate vissuta al centro del gossip, lae Murgia si sono lasciati. Non è stato un periodo facile per, e non lo è ancora oggi, ma ladel dono più bello che la vita possa regalare metterà in soffitta tutto il dolore provato per la fine di una storia ...