Un posto al sole | anticipazioni 26 ottobre 2022 | Damiano stupisce Viola

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ad Unalcontinueranno a conoscersi meglio, come si evince dalledi mercoledì 26. La Bruni, dopo aver deciso di lasciare Eugenio e trasferirsi a Palazzo Palladini da Ornella e Raffaele, ha dovuto accettare di essere scortata dal poliziotto, soprattutto dopo che le è stata rubata l'auto durante il turno di lavoro a scuola. Nicotera, inoltre, ha spiegato alla famiglia Giordano che il clan Argento si sta riorganizzando eed Antonio potrebbero essere nuovamente in pericolo. A questo punto, la professoressa ha iniziato a girare in compagnia die questo le ha offerto la possibilità di conoscerlo meglio. In particolare, il poliziotto ha confidato alla Bruni di essere ...