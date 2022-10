Un casolare abbandonato e nel degrado | il luogo del ritrovamento del cadavere VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Un, in via degli Ulivi, una strada stretta che attraversa una collinetta che separa Montecorvino Pugliano da Faiano. Qui circondato da sporcizia eieri i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Bileti e del nucleo operativo, insieme ai vigili del fuoco e quanti hanno partecipato alle operazioni, hanno recuperato il corpo di una donna. Al 99% si tratta di Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa un anno fa da Pontecagnano Faiano. Anche se in avanzato stato di decomposizione i vestiti ritrovati indosso alsono gli stessi con i quali era stata vista in vita l’ultima volta Marzia. Ma sono solo indiscrezioni quelle che trapelano anche il giorno dopo. La procura di Salerno, con a capo Giuseppe Borrelli ed il pm ...

