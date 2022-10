Ultime Notizie – Uffizi | influencer si fotografano semi nude davanti alla Venere | è polemica

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Blitz aglidi due sexy-, con milioni di follower su Instagram, e molto attive anche su TikTok e OnlyFans, che si sono scattate delle foto all’interno del museo fiorentino con abiti succinti e posando’ di Botticelli con una camicia nera trasparente da cui si intravedeva chiaramente il seno. Le foto postate da Alex Mucci e Eva Menta, che insieme contano 10 milioni di follower, hanno scatenato un vero e proprio caso sui social. Le immagini – spiegano dGalleria degli– “sono state subito segnalate e il museo si è immediatamente attivato per richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram”. “Evidentemente le due persone – sottolinea la direzione del museo – sono entrate al museo con le giacche chiuse, ...

Sky Tg24

Buonesul fronte Alex Sandro per la Juventus. Leda Sky Sport sull'esterno brasiliano dopo il Benfica Alex Sandro fa respirare Allegri dopo la partita contro il Benfica. Come riportato da Sky ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl dibattito: "Il miglior laboratorio per ripartire è occuparsi del disagio di bambini, adolescenti e giovani senza lavoro" ...Roma. «Quando ho deciso di scrivere questo libro su Lucio Dalla ho fatto una scelta di campo ben precisa: non sarebbe stata una biografia classica». È l’ammissione di Paolo Maiorino, autore del libro ...