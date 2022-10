Ultime Notizie – Ucraina | Vaticano | “Russia? Se c’è piccola apertura ne approfitteremo”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Noi siamo aperti e disponibili a fare tutto il possibile, se c’è unacertamente ne”. Lo ha sottolineato il segretario di Statocardinale Pietro Parolin a proposito della disponibilità – fatta trapelare da Mosca – di un dialogo con il Papa sull’. “Finora non sappiamo che significato abbiano queste parole del portavoce del Cremlino e che sviluppi possano avere”, ha osservato Parolin ai margini di un evento al Maxxi di Roma. Quanto a segnali da parte del, il porporato ha osservato: “Stiamo vedendo. Noi come abbiamo sempre detto siamo aperti e disponibili a fare tutto il possibile”. Una telefonata a Putin o a Kirill o a Biden, come suggeriva il presidente francese Macron? “Vedremo quale forma, lasciateci pensare”, ha ...

