Ultime Notizie – Tetto contanti | progetto legge Lega per alzarlo a 10mila euro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laha depositato undiper alzare ildel contante a. Prima firma del deputato Alberto Bagnai. Lo si apprende da fonti del Carroccio. Sceso a 1.000dal 1 gennaio 2022, ilal contante è poi tornato a 2.000nel mese di febbraio con il voto in Commissione Congiunta Bilancio e Affari Costituzionali sul Milleproroghe. Rinviato quindi a gennaio 2023 l’abbassamento della soglia a mille. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I Comuni che hanno rinviato ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ...Nelle ultime puntate de Il paradiso delle Signore abbiamo visto che Vito Lamantia (Elia Tedesco) è rimasto abbagliato da Maria (Chiara Russo), anche se ...Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’intuizione di ROSALIE Non è difficile ingannare una persona sola e disperata. Se però la vittima in ...