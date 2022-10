Ultime Notizie – Terremoto nelle Filippine | forte scossa di 6 4

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Undi magnitudo 6.4 ha colpito il nord delle. Almeno 26 persone risultano ferite. Si registrano danni a edifici e infrastrutture. Alcune strade sono bloccate a causa di frane o cedimenti. Laè stata registrata poco prima delle 23 di ieri nella zona di Lagayan, nella provincia di Abra, 348 chilometri a nord di Manila, secondo l’Istituto di vulcanologia e sismologia delle. Alcune aree sono rimaste senza corrente. In un ospedale nella vicina provincia di Ilocos Norte i pazienti sono stati portati via dalla struttura dopo il crollo parziale di un soffitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione