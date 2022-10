Ultime notizie Meloni | «Alzeremo il tetto al contante» Berlusconi | sull’Ucraina mia posizione ferma

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel suo intervento al Senato la premierannuncia una “operazione verità” sulle condizioni dell’Italia “che ereditiamo”. Quanto alle mosse iniziali del suo governo ha chiarito che si partirà dal «taglio del cuneo fiscale di cinque punti» e si procederà con l’innalzamento delall’uso del«che penalizza i poveri» da 2mila a 10mila euro, come previsto da una proposta della Lega. Fazzolari: «La misura già nella prossima legge di bilancio».annuncia anche un’accelerazione sull’attuazione del Pnrr e sul conflitto in Ucraina, ribadisce il sostegno dell’Italia a Kiev perché «per favorire i negoziati l’unica possibilità è che ci sia un equilibrio tra le parti»

Sky Tg24

