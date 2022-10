Ultime notizie Governo | sì del Senato alla fiducia con 115 sì e 79 no Meloni | «Alzeremo il tetto al contante»

Sky Tg24

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 voti a favore e 154 no, il nuovo esecutivo supera anche la prova di Palazzo Madama. 'La rotta - ha detto ieri dopo il voto la neopremier - è ...Trana, incidente tra due auto e una betoniera: il fatto Secondo i primi accertamenti effettuati sul luogo dell'incidente, il fatto si sarebbe verificato nelleore del pomeriggio di oggi, ... Governo Meloni, le ultime notizie. Fiducia in Senato per l'esecutivo: 115 sì e 79 no. LIVE Ma soprattutto per gli ultimi 10’ ecco il tanto atteso rientro di Lukaku, al posto di Lautaro. Un rientro che vale doppio, perché il belga trova subito il gol, dopo una bella triangolazione con Correa ...Poco fa la Duma di Stato (il Parlamento russo), ha reso noto di aver adottato un emendamento grazie al quale possono essere ‘mobilitati’ (arruolati), i cittadini condannati per reati gravi. In poche p ...