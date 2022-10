Ultime Notizie – Commissione inchiesta Covid | FdI deposita disegno di legge

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Arriva la proposta, primo firmatario il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, per l'”Istituzione di unaparlamentare disulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale”. Ildiè statoto in questi giorni alla Camera dei deputati. Ieri la stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso in parlamento, aveva sottolineato la necessità di andare a fondo: “Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e ...

