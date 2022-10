Ultime Notizie – Boris 4 | finisce l’attesa | oggi la serie cult su Disney+

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)4, finita. Latornain esclusiva sua 10 anni e più di distanza dall’ultimo episodio. Dopo tre stagioni e un film – scritti e diretti da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo -, si torna quindi a raccontare ancora una volta il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi. Sono passati più di dieci anni e tutto è cambiato. La morente tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – è ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale. Lache René deve girare stavolta è ‘Vita di Gesù’, da un’idea di Stanis La Rochelle. Che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Dopo la vendita lampo del primo drop di capi e accessori dello scorso ...della moda ossessionato dalle...A trovare il corpo di Naomi Cabral è stata un'amica del trans, che non aveva sueda ore. I ... così si arriva all'arresto Gli investigatori hanno ricostruito leore di vita della vittima,... Ultime notizie. La Lega: alzare il tetto del contante a 10 mila euro. Presentata proposta di legge Europa e Stati Uniti hanno deciso di aprire un tavolo di trattative per risolvere la diatriba sugli incentivi per le elettriche legati all’origine nordamericana delle produzioni e delle materie prime ...In merito alle vicende che riguardano lo Stadio Flaminio, sogno del presidente Lotito e del popolo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex Delegato del Sindaco allo ...