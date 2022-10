Uguaglianza di genere in azienda | al via la certificazione | ottenerla conviene per vari motivi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) di Cinzia Catrini * Nell’ambito degli interventi volti alla promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, negli ultimi anni, è stata oggetto di particolare attenzione la parità die, del resto, il raggiungimento dell’dirappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Non solo. La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità diè ribadita, altresì, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che individua la parità dicome una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano: che, a sua volta, dovrà essere valutato in un’ottica di gender mainstreaming. In particolare, nell’ambito della Missione 5 del Piano, l’investimento ...

