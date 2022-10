(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il 27 ottobre in edicola in regalo co n il giornale "I miei", una "visita" speciale del museo insieme al suo direttore Eike Schmidt, un'immersione nell'incanto e nell'emozione che l'arte trasmette

La Repubblica Firenze.it

Pubblichiamo una serie di brani dal libro "I miei" di Eike Schmidt con Elisabetta Berti che sarà dato in omaggio con Repubblica in tutte le edicole della Toscana il 27 ottobre. Un saggio di 168 pagine illustrato da un importante apparato ...... del teatro di Ca' Foscari a Venezia, in Apriti Cinema agli, alla Galleria Borghese, il ... Unnel mondo di Tiziano, "il pittore più geniale e più innovativo" (Stefania Mason), "l'erede ... Uffizi, un viaggio dentro la bellezza: domani gratis con Repubblica il libro Il presidente del consiglio regionale Mazzeo prima a San Giovanni all’Ivv, poi alla mostra di Masaccio e Beato Angelico e all’azienda ABB ...L'offerta culturale è una delle attrattive principali quando si sceglie una destinazione di viaggio. Dopo due anni difficili per la cultura, a causa delle chiusure e restrizioni per arginare la pandem ...