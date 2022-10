Uefa Futsal Champions League | prima storica vittoria per la Feldi

Leggi su anteprima24

LaEboli conquista lain, vincendo in rimonta per 4-2 contro i finlandesi del Kampuksen Dynamo. La squadra di mister Salvo Samperi domina per tutta la partita alla Prienai Arena di Kaunas, colpendo anche quattro pali, con gli avversari che vanno a segno nelle rare occasioni create. INIZIO IN SALITA – Dal Cin, Venancio, De Lima, Guilhermao, Luizinho è il primo storico quintetto con cui le volpi scendono in campo contro il Kampuksen Dynamo. I finlandesi, che hanno vinto quattro degli ultimi cinque campionati in patria, rispondono con Savolainen, Italo, Newton Jr., Kytola, Lintula. Dopo pochi secondi Luizinho centra subito l'incrocio dei pali e poco dopo Guilhermao fallisce una grande occasione ...