Ue | appello Euromontana e Cia | politica investa su ' smart mountains' del futuro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Camigliatello Silano (Cs), 26 ott. (Labitalia) - Innovazione e nuove tecnologie sono i due pilastri necessari per costruire le '' del. Soltanto orientando la bussola di investimenti e politiche in questa direzione, a partire da settori chiave come agricoltura e turismo, le aree montane Ue potranno diventare economicamente autosufficienti, resistenti ai cambiamenti climatici, attrattive per le nuove generazioni. Questo il messaggio lanciato dalla XII Convention Europea della Montagna, organizzata dain collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani, che si è aperta oggi in Calabria, a Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Obiettivo dell'evento, che ogni due anni riunisce i più importanti stakeholder delle terre alte e ora fa tappa in Italia, riportare le aree ...