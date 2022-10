Ucraina | Zelensky | ' abbiamo iniziato a lavorare con Israele'

...in, come se non bastassero le migliaia di morti, feriti e sfollati. Il 2 ottobre scorso, il Pontefice ha implorato un serio sforzo di pace, "supplicando" Vladimir Putin e Volodymyr; ......Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in. autore dell'iniziativa, non abbia esortato nessuno a chiamare. La manovra del pilota ...Kiev, 26 ott. (Adnkronos) - Ucraina e Israele hanno raggiunto un nuovo livello di dialogo. Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa dopo l'incontro ...Nelle ultime settimane è calato sul mondo il presagio di un’escalation atomica del conflitto in Ucraina, come se non bastassero le ... “supplicando” Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky; il 4 ad Assisi ...