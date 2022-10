Ucraina | Putin ai paesi filo russi | “Il mondo è sull’orlo della guerra”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il presidente russo, Vladimir, ha fatto invadere l’dalle sue truppe il 24 febbraio scorso. Dopo 8 mesi di, decine di migliaia di morti, città semi distrutte e alla fame, bambini, donne e anziani torturati e uccisi avvisa i partner ex sovieticiComunità di Stati Indipendenti (CSI) che ildi un conflitto globale. Quasi come se non fosse stato lui a scatenare una, quella in, che nelle sue intenzioni sarebbe dovuta durare pochi giorni e invece sta precipitando realmente ilin una possibile catastrofe. Anche nucleare. Emostra di essersene accorto. Ma la colpa è dell’Occidente e degli ucraini, a suo dire. “Il potenziale di conflitto nel ...

La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno all'. La Nato difenderà tutti gli Alleati". Intanto, però,ha messo quest'ipotesi sul tavolo, nel malaugurato caso che dovessero usarla prima ...All'operazione era presente anche il presidente Vladimirin persona come riportato dal ...e c'è il rischio che in realtà possano essere utilizzate come pretesto per poter attaccare l'con ...La portavoce del ministro degli esteri russo ha accusato l'Italia di essere ostile, mentre sullo sfondo la Russia ha iniziato le esercitazioni nucleari. Ecco cosa sta succedendo.Intanto in Ucraina almeno undici civili sono morti mentre altri quattordici ... Rinforzare la propaganda è l’obiettivo primario di Putin che – secondo quanto riporta Meduza – all’università ha ...