Ucraina | Mosca | ' camion potranno attraversare ponte Crimea non prima 1 dicembre'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. (Adnkronos) - Il trasporto merci su strada suldi Kerch non sarà aperto nondel primo. Lo ha riferito il Ministero dei Trasporti russo, precisando che dopo l'esplosione che l'8 ottobre ha danneggiato il collegamento fra la Russia e la, quest'ultima è ora raggiungibile via mare oppure attraversando i territori ucraini occupati.

In relazione all', Putin ha definito Kiev uno "strumento della politica estera degli Usa" ..., ha aggiunto Zakharova, "considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è un altro attacco ...Intanto nella città dell'orientale esplosioni e incendi.ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di tornare a riunirsiAccuse che rimbalzano mentre la guerra in Ucraina va avanti. Per il neoministro Tajani non può esserci pace senza la sovranità del Paese ...La risposta indiretta da Washington arriva sul fronte della “bomba sporca” di cui Mosca continua ad accusare l’Ucraina di possibili utilizzi nei prossimi giorni: «Se la Russia impiega una bomba sporca ...