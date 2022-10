Uccise due rapinatori | assolto il gioielliere di Ercolano

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ stato“perché il fatto non costituisce reato” Giuseppe Castaldo, ildi(Napoli) che il 7 ottobre 2015 ha ucciso due componenti di una banda di, Luigi Tedeschi e Bruno Petrone. Il processo si è celebrato davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Napoli. La Procura di Napoli, che già aveva chiesto l’archiviazione in fase di indagini preliminari, richiesta respinta dal gip che ha disposto il rinvio a giudizio, nel corso del processo ha chiesto l’assoluzione per Castaldo, difeso dall’avvocato Maurizio Capozzo. “Sette anni di processo hanno consentito di fare giustizia rispetto a un’imputazione formulata nei confronti del mio assistito che non aveva alcun senso dal punto di vista logico e dal punto di vista giuridico, la formula piena utilizzata per ...