Truffava malati terminali vendendo farmaci “miracolosi” gratuiti | oncologo barese condannato a 9 anni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Si faceva pagare centinaia di migliaia di euro per prestazioni sanitarie gratuite, iniettava un “farmaco miracoloso” per guarire dal cancro, raggirava pazientiper profitto personale: il Tribunale di Bari ha riconosciuto colpevole di concussione Giuseppe Rizzi,66enne ex dirigente medico dell’Istituto Tumori GiovPaolo II del capoluogo pugliese. È statoa 9di reclusione, mentre la sua compagna, che ha agito da complice, a 5e 6 mesi. Il Gup Vittorio Rinaldi, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, ha disposto per ...

