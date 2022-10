Trans trovato morto in un hotel di Ardea | fermato 35 enne Il telefono della vittima porta a lui

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’omicidio di Alejandro Daniel Cabral,di origini argentine trovata morta in una camera d’albergo ad(località Marina Tor San Lorenzo) risale al 5 ottobre scorso. Ma adesso, per quel brutale assassinio, c’è un fermo: i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati eCompagnia di Anzio, infatti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – che ha emesso il Gip del Tribunale di Velletri, su richiestalocale ProcuraRepubblica – che dispone l’arresto di un 35italiano. Un uomo del posto, che risulta gravemente indiziato del delitto.ucciso a: una complicata attività d’indagine Un omicidio di cui, al momento, resta ancora da chiarire il movente. Un delitto che ha destato subito parecchio ...

Un gioco erotico finito male è quello che ha portato alla morte della trans Alejandro Daniel Cabral di origini argentine. Il corpo senza vita della vittima è stato trovato il 5 ottobre scorso in una camera d'albergo ad Ardea, in località Marina Tor San Lorenzo. A trovare il corpo di Naomi Cabral è stata un'amica del trans, che non aveva sue notizie da ore. I carabinieri, immediatamente allertati, hanno trovato il cadavere del transessuale argentino riverso nella stanza. Gli inquirenti hanno trovato il cadavere di una ragazza trans all'interno di una stanza d'albergo, nei pressi di Roma: arrestato un uomo.