Il Faro online

'Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha. La guerra è un fallimento della ... femmine,) del traffico di esseri umani, spesso bambini. E poi Esther Iweze Adaeze, donna nigeriana:...... parte una prima conversazione che riguarda Ari e Nico , il nuovo studente. I due hanno un ... Ora dei fan particolarmente attenti potrebbero averla combinazione per il terzo (e ultimo) ... Trans trovato morto in hotel a Tor San Lorenzo: 35enne arrestato per omicidio gli investigatori sono riusciti a ricostruire le ultime ore di vita della donna trans, la quale trascorreva gran parte della sua giornata nella zona dove si trovava l'albergo in cui è stata trovata ...Gli agenti della squadra mobile del capoluogo pugliese infatti nelle scorse ore hanno arrestato il presunto assassino, un uomo di 51 anni ...