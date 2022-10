Tragico schianto a Marcena | muore donna di 40 anni | tre feriti Tir ribaltato

La vittima si chiamava Linda Cecconi, lavorava allo sportello unico. In tilt il lato casentinese della regionale, scene da ...Nellonon rimasero coinvolte altre persone ma Peres venne denunciato per guida in stato di ... Un epilogoma con dinamica identica a quella dell'incidente di Peres . Comportamenti ...La vittima si chiamava Linda Cecconi, lavorava allo sportello unico. In tilt il lato casentinese della regionale, scene da incubo ...Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo schianto avvenuto sulla Sannitica, tra Marcianise e Caivano, lo scorso 17 ottobre CASERTA – Si sono celebrati oggi, mercoledì 26 ottobre, alle 15 al Duom ...