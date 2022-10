Tra insegnamento di Draghi e destra storica Meloni secondo Polillo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La prima volta di una donna nella fossa dei leoni. Ma Giorgiase l’è cavata benissimo. Un discorso a tutto tondo, con il respiro strategico che si deve a un intervento, che vuol tracciare un programma di legislatura. Che non ha tralasciato alcun aspetto dei principali problemi italiani. Interni ed internazionali. Non tenteremo, comunque, di farne un resoconto. Non per supponenza. Ma per cogliere le novità di un intervento, ben diverso dai vecchi cliché dei precedenti governi. Dove la novità? Soprattutto nel metodo. Leggere, il lungo elenco degli argomenti affrontati, con gli occhi di chi ha un diverso modo di vedere la realtà. Accennare ai singoli problemi, ma al tempo stesso prospettare soluzioni, che altri non avevano tentato o voluto condurre in porto, con la necessaria determinazione. Ne è derivato un continuo gioco di specchi, grazie al quale dimostrare in ...