Torna la minaccia della guerra mondiale nucleare

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Mentre lain Ucraina sta conoscendo uno stallo a Est e vede invece una lenta ma costante avanzata delle forze di Kiev a Sud, l’attivismo del presidente russo di queste ultime settimane si tocca con mano. E si esprime anzitutto a suon di dichiarazioni allarmistiche e minacce reiterate. Come le speculazioni relative alla famigerata «bomba sporca» che Kiev potrebbe usare contro i russi: ovvero un ordigno che contiene parti di materiale esplosivo convenzionale e parti di materiale radioattivo (come l’uranio) che a seguito di una detonazione si disperdono nell’aria causando danni psicologici ancor prima che materiali. Non è necessario che questa fantomatica bomba contenga materiale radioattivo raffinato, come quello utilizzato in una testata: potrebbe invece utilizzare materiali radioattivi di scarto provenienti da ospedali, centrali ...