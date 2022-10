Torino | si ferma un titolare | salterà il Milan

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Brutte notizie per il: durante la sessione di allenamento odierna, Ola Aina ha rimediato una distrazione al bicipite femorale. Il difensorequindi la partita in casa con ilOla Aina Ecco il comunicato delsull’infortunio di Ola Aina: “Il calciatore Ola Aina ha finito anzitempo la sessione odierna. I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni.“ Considerato il tipo di infortunio, probabilmente Ola Aina non tornerà a disposizione di Juric prima del 2023. Brutta notizia, quindi, per i granata, che almeno fino al Mondiale dovranno rinunciare al proprio esterno. Federico Marianelli

