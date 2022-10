Tod' s | Della Valle | opa fallita ma avanti con il nostro progetto

È il commento che arriva dalla famigliaValle al fallimento dell'OPA, promossa attraverso DeVa, su's , maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan. Sulla base dei risultati ...Valle rinuncia all'opa su's che, attraverso la societa' Deva Finance di concerto con Lvmh, avrebbe comportato il delistingsocieta'. I risultati provvisori, sottolinea il comunicato ...Della Valle può prorogare i termini di adesione. La carta della fusione per arrivare al delisting La famiglia Della Valle non è riuscita a raggiungere la soglia del 90% del capitale di Tod's, necessar ...A due giorni dalla conclusione dell’Offerta publica d’acquisto lanciata dalla famiglia Della Valle per rilevare il 25,5% della società e revocare la quotazione, è… Leggi ...