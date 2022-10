The Batman | annunciato lo showrunner della serie prequel sul Manicomio di Arkham

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si vanno delineando i dettagli, spinoff di The, ambientata neldiche finalmente ha uno. Ladi Theambientata neldi, in preparazione per HBO Max, ha trovato il suo. Si tratta di Antonio Campos, autore del brillante The Staircase - Una morte sospetta. Campos ricoprrirà il ruolo die produttore esecutivo e inoltre dirigerà la, come conferma Deadline. Inizialmente, laprodotta dal regista di TheMatt Reeves doveva essere incentrata sui meccanismi interni del dipartimento di ...

Everyeye Cinema

Il resto del cast include Aiysha Hart ( Line of Duty ), Spike Fearn (), Shaniqua Okwok ( Small Axe ), Gary Beadle ( La Ruota del Tempo ), Kwami Odoom ( Delitti in Paradiso ), Susan ...... la nuova divisione di Warner Bros Discovery dedicata allo sviluppo di film e serie tv tratti dalle proprietà DC Comics, arrivano le prime grandi notizie per il franchise di. Come ... The Batman 2, spunta la prima data d'uscita: quanto bisognerà aspettare per il nuovo film In queste ore sono emerse nuove informazioni in merito al famigerato spin-off sul GCPD ambientato nell'universo di The Batman.James Gunn guiderà il DC Extended Universe insieme a Peter Safran: la novità manda in estasi i fan, ecco il Kevin Feige della DC ...