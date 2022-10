Tevere | oltre 2 milioni per la messa in sicurezza delle banchine tra Castel Giubileo e Ponte Marconi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma – La Regione Lazio interverrà con lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo,e degli argini del tratto urbano del fiumetra. Gli interventi, per i quali sono stati stanziatidi euro, verranno eseguiti per ripristinare la funzionalità del fiume, che si trova, per una buona parte del tratto interessato, in uno scarso stato manutentivo. “Continua il nostro impegno per il decoro e la valorizzazione del– ha dichiarato l’assessore a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri che ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul posto – la manutenzione dei tratti urbani è fondamentale per mettere a disposizione dei ...