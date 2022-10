Terremoto nelle Filippine | 26 feriti | chiuso l’aeroporto

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ultime ore un fortedi magnitudo 6,4 ha colpito le, uno dei più importanti paesi asiatici. Il movimento tellurico, riporta Rai News, ha avuto epicentro a 5 miglia a nord-ovest della città di Lagayan, nella provincia di Abra, ad una profondità di 7 miglia. Le autorità sanitarie, dopo aver registrato il ferimento di 26 persone, ha stabilito la chiusura delInternazionale e l’evacuazione di alcuni pazienti dell’Ospedale locale. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale Manila, soprattutto in alcune parti della metropolitana. I cittadini filippini tornano a tremare dopo lo scorso luglio quando undi magnitudo 7 aveva provocato frane e danneggiato edifici ad Abra ed in altre province settentrionali, uccidendo almeno cinque persone con dozzine di ...

