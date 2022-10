Tensioni di piazza | il Capo della Polizia nelle Questure | Fare opera di mediazione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dal conflitto in Ucraina “ci sono ricadute economiche, difficoltà con i pagamenti, e poi queste difficoltà si tramutano in impegni diper noi. Sarà necessario gestire l’ordine pubblico con il massimo dell’oculatezza. Importante sarà cercare didi; sto andando in tutte leper avere il polsosituazione, bisogna conoscere in maniera preventiva lo stato delle. E’ necessario avere contatti preventiviaziende in difficoltà. La protesta va garantita, ma va trovato il modo migliore per evitare turbative all’ordine pubblico”. Lo ha detto il, Lamberto Giannini, intervenendo al SaloneGiustizia. L'articolo ...

