Tennis | Torneo Basilea Musetti battuto in rimonta da Ramos - Vinolas

Lo ha detto Jannik Sinner ai microfoni di Supertennis dopo aver battuto Garin nel primo turno delAtp 500 di Vienna 2022, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia: 'Quando rientri da un ......ATP "500" dotato di un montepremi di 2.135.350 euro che si sta disputando sul veloce indoor ... n.23 ATP ("best ranking" dopo il secondo titolo del 2022, ed in carriera, conquistato alla...Reduce dal trionfo alla Napoli Cup, il carrarino cede in tre set allo spagnolo BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti esce di scena ...Lorenzo Musetti ha incassato una sconfitta in rimonta al torneo di Basilea contro Ramos Vinolas. Il tennis italiano sorride per il ritorno al successo di Sinner a Vienna. Dopo il trionfo di Napoli, Lo ...