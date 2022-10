Tennis | Seppi | “Non avrei mai pensato di giocare così a lungo ad alti livelli”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Sicuramente sono stati anni fantastici. Maidi potera questifino a 38 anni. Si chiude un capitolo importante della mia vita, ma inizia un altro ancora più bello con la mia famiglia”. Con queste parole, pronunciate al termine della sconfitta contro Yannick Hanfmann per 5-7 6-3 6-4 nel primo turno dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol, Andreasdice ufficialmente addio alprofessionistico. Appende,, la racchetta al chiodo un giocatore che per anni è stato un pilastro delazzurro, avendo nel 18° posto il suo best ranking a livello mondiale, e avendo vinto tre tornei con 67 partecipazioni agli Slam. SportFace.

