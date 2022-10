Tennis | Mattia Bellucci si ferma dopo 12 vittorie | ko contro Escoffier a Ortisei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è stato sconfitto dal francese Antoineal primo turno del Challenger di. Il giovaneta italiano ha perso in due set per 7-6(3) 6-4 e si è visto interrompere la propria striscia diconsecutive:12 successi di fila, che lo hanno portato a conquistare i Challenger di Saint-Tropez e Vilnius, il classe 2001 si èto sul cemento indoor della Val Gardena. A fare la differenza è stato il tie-break del primo set, dove il transalpino ha espresso un buon gioco e ha indirizzato la contesa in suo favore, meritandosi l’ottavo di finaleMachac. Il mancino lombardo aveva incominciato la settimana da numero 156 al mondo ed era ancora in corsa per la qualificazione alle Next Gen ATP ...