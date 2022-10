Tennis | Atp Vienna | esordio vincente per Sinner

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. - (Adnkronos) -per Jannikal torneo Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). Il ventunenne altoatesino, numero 12 del mondo e sesta testa di serie, supera il 26enne cileno Cristian Garin, numero 86 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 13 minuti.

... n.12 del ranking e sesto favorito del seeding, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia patito a Sofia, si è imposto all'esordio per 6 - 3 6 - 2 sul cileno Cristian Garin, n.86. L'azzurro ...L'azzurro, ancora in corsa aritmeticamente per un posto alle Finals di Torino, ha battuto al 1° turno del torneo500 di Vienna il cileno Cristian Garin , n°86 del ranking, con i parziali di 6 - 3,...