Tennis | Andreas Seppi | “Sono stati anni fantastici | si chiude un capitolo della mia vita” C’è anche il messaggio della FIT

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sipario. E’ terminata ufficialmente ieri la carriera di. L’altoatesino per un ventennio circa, coadiuvato da Fabio Fognini, ha rappresentato il riferimento delitaliano, spingendosi fino alla posizione di n.18 del ranking ATP. Una carriera in cuiha dimostrato grandissima professionalità fino alla fine, modello a cui tantitinuova generazione siispirati: uno su tutti Jk Sinner, che ha sempre parlato dicome di un idolo grazie a cui si è appassionato a questo sport. Nella sua carriera meritano sicuramente menzione le 66 partecipazioni consecutive ai tornei del Grande Slam, con tre titoli conseguiti nel circuito maggiore. Nella serata di ieri, a Ortisei, l’ultimo ...

Ieri, nel Challenger di Ortisei,Seppi ha giocato il suo ultimo match. Cala dunque il sipario sulla carriera del tennista azzurro che per 15 anni di fila è rimasto fra i Top100 Atp, vincendo ...Seppi ha disputato martedì sera la sua ultima partita da professionista nel Challenger di casa, a Ortisei. Il 38enne ha ceduto dopo due ore al tedesco Yannick Hanfmann, poi ha ricevuto l'...Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani | "Non avrei mai immaginato, ad inizio carriera, di riuscire a mantenermi al top per così tanto tempo". Così Andreas Seppi commenta il suo ritiro ad ATPTour.c ...Il 38enne altoatesino è stato uno dei pilastri del movimento tennistico azzurro: "Si chiude un capitolo importante della mia vita" ...