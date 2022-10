ten Hag | «Domani Cristiano Ronaldo sarà convocato»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo l’esclusione dal match con il Chelsea di sabato e l’allenamento in solitaria,è stato reintegrato in squadra dall’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag. Lo stesso tecnico ha chiarito la situazione in conferenza stampa. Già ierisi era allenato con il resto del gruppo.a disposizione di ten Hag per il match contro lo Sheriff di Europa League.era stato punito per aver abbandonato la panchina dello United negli ultimi minuti della partita contro il Tottenham, la settimana scorsa. ten Hag non lo aveva fatto giocare neanche un minuto. L’allenatore ha spiegato che è tutto passato e che non risponderà ad altre domande sull’argomento. Questione risolta, insomma. ten Hag ha confermato che...

