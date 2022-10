Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ci sono eurodeputati, media, società, organizzazioni per i diritti umani., in rispostadel 17 ottobre approvate per la repressione delle proteste in corso dalla morte di Mahsa Amini e per la fornitura di droni iraniani alla Russial’Ucraina, ha annunciatonei confronti di. “L’Iran imponein risposta al sostegno(Ue) ai gruppi terroristi anti iraniani esue provocazioni su violenza e terrorismo che hanno portatorivolte in Iran”, si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri, come riporta Irna. ...