Tam Tam basket | la testimonianza di uno dei ragazzi | ' Avevo chiesto a mia madre di poter diventare bianco'

Agenzia ANSA

... lunedì 24 ottobre, mi hanno inviato un breve video della presentazione del docufilm dedicato alla storia della squadra di pallacanestro di Castel Volturno, intitolato "basket the dream team" ...Con la nuova socia, la chef indiana Ritu Dalmia , ha creato 'Spica', giro del mondo a tavola, gioia e delirio: dim sum e bao, som(un'insalata thai alla papaia), bawmra (dal Myanmar) ramen, coca ... Tam Tam Basket Castel Volturno su Al Jazira, esempio inclusione Dopo circa due mesi di fermo, l’impianto è tornato a funzionare a seguito dei lavori che hanno consentito di adeguarlo alle normative in vigore ...Il Campione Italiano 2021 non riesce a bissare il titolo nell’ultima gara di gimkana, che si corsa a Pontenaia di Todi ...