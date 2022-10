Tabellone Atp 500 Basilea 2022 | Alcaraz guida il seeding | Musetti unico italiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildel torneo Atp 500 di: Carlostorna in campo dopo la sconfitta all’esordio ad Astana e lo fa da testa di serie numero uno. Presenti altri due Top 10, ovvero Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. L’tennista azzurro presente è invece Lorenzo, che dopo le splendide settimane a Firenze e Napoli proverà a far strada anche in Svizzera. Al suo esordio troverà Albert Ramos-Vinolas. Di seguito ecco ilcompleto in continuo aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 500PRIMO TURNO (1)b. Draper 3-6 6-2 7-5 Van de Zandschulp b. Mannarino 6-4 4-6 6-4 (WC) Stricker b. Cressy 7-6(4) 6-3 (5) Carreno Busta b. Baez 6-2 6-1 (3) ...

Basilea, 1° turno: Musetti - Ramos , ore 15 circa, diretta tv SuperTennis (canale 64 del ... Diretta Streaming su app Supertennis e Supertennix Ilcompleto dell'ATP500 di Vienna Il ...... da maggio 2005, è stato nella Top 100 della classifica. Andreas lascia con tre record ... [...] Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La Tennis Napoli Cup è finita nell’occhio del ciclone per i numerosi problemi affrontati, non sempre nel migliore dei modi, dagli organizzatori del torneo. L’evento campano è stato purtroppo condizion ...