Svolta nell’omicidio di Naomi Cabral | arrestato un 35enne per aver strangolato la donna transgender durante un rapporto sessuale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Unè statodai Carabinieri di Frascati e di Anzio con l’accusa diuccisodi origini argentine trovata morta lo scorso 5 ottobre in una camera d’hotel di Marina di Tor San Lorenzo (Lazio). L’autopsia ha accertato le cause del decesso: la vittima – che non presentava segni evidenti di violenza, né tracce di sangue – è morta per «strangolamento» o «soffocamento». Inizialmente, gli inquirenti avevano considerato anche le ipotesi della morte per overdose. Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto omicida era un cliente della 47enne e l’avrebbe uccisa nel corso di un incontro intimo tra i due. Laera solitae rapporti sessuali – occasionali e non – a pagamento con ...