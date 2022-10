Succession 4 | il primo teaser trailer anticipa diverse novità

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Primissime immagini per la quarta, attesissima stagione di, l’acclamato cult HBO creato da Jesse Armstrong. Di recente è stato rilasciato ildei nuovi dieci episodi, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa) nella primavera del 2023. A un anno di distanza dalla terza stagione,è in procinto di debuttare con nuovi episodi. La serie esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). Acclamato da pubblico e critica, lo show ha conquistato diversi Emmy Awards, tra cui quello per la Miglior Serie Drammatica, nel corso della 74a edizione. Ecco dunque ...