Studenti per due giorni allo scalo Leonardo da Vinci | polizia e Aeroporti di Roma insieme per la cultura della legalità

Il Mattino di Padova

'Siamo felici oggi di aver invitato i bambini del territorio di Roma e Fiumicinoraccontargli la cultura della legalità insieme alla Polizia di Stato. Proprio ora stanno raccontando le attività ......deglia 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, all'Università di Tecnologia di Teheran, in Iran - Reuters . Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno... Università di Padova, stop agli sconti per studenti extra Ue La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti etici per gli insegnanti sull’uso dell’intelligenza artificiale e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento. Gli orientamenti esaminano in c ...E' un palazzo storico che risale al XV secolo, denominato 'Casa Felicini-Giovannini', l'edificio occupato in mattinata in via Oberdan a Bologna dal collettivo Cua per denunciare il caro-affitti e la s ...