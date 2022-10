Striscia la Notizia | Enrico Lucci | “Il fascismo non è simpatico o è il male assoluto?” Le anticipazioni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questa sera alain missione a Montecitorio. E, ancora, appuntamento con l’inviato Pinuccio con la rubrica ”Rai Scoglio 24”: la rubrica sugli sprechi Rai.lain missione a Montecitorio Mediasetin missione fuori da Montecitorio chiede ai politici: «Ilnon èo è il, come disse Fini?». Da Giuseppe Conte a Matteo Richetti, la ferma condanna è quasi unanime. Ma qualcuno che non prende posizione c’è: la senatrice di FDI Isabella Rauti, che dribbla ripetutamente la domanda dell’inviato del tg satirico. Il servizio completo questa sera, ...

L'uomo dopo l'aggressione è stato denunciato. La sua giustificazione: 'Insistevano nel farmi passare da venditore ambulante'. Un giornalista fotoreporter del noto programma televisivo di Striscia la Notizia sarebbe infatti rimasto vittima di una aggressione alle 17:00 circa di martedì scorso, in via Ricasoli, mentre la troupe stava effettuando delle videoriprese atte a documentare la ...