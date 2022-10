Stefano Tacconi | il figlio dell’ex portiere della Juventus | “Periodo non facile | spero di darvi belle notizie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Ci sono stati dei passi indietro nella sua condizione ma ad oggi si sta riprendendo lentamente”. Così Andreadello storico, in una storia su Instagram ha voluto aggiornare tutti gli appassionati di calcio sullo stato di salute del padre. L’ex calciatore era arrivato in coma all’ospedale di Alessandria lo scorso aprile a causa di un aneurisma, che l’aveva colpito mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. “Ci siamo assentati perché è stato unnondopo l’operazione che ha avuto”, ha dichiarato il, per poi aggiungere: “dipiù avanti”. Lo scorso ...