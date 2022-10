Stefano e Belen | da Londra la verità sul loro matrimonio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Rodriguez eDe Martino inseguiti dai paparazzi anche a, non hanno avuto pace nemmeno nellabreve fuga d’amore. Ma dalle foto pubblicate su Chi non appaiono infastiditi. Magari non si sono accorti dei fotografi ma in ogni caso per le strade dinon si vede altro che una coppia innamoratissima. Le pratiche del divorzio non sono mai andate avanti,ha raccontato che è stato il giudice ad intuire che forse prima o poi sarebbero tornati insieme ma la realtà forse è diversa. Tutto molto più romantico, un retroscena che racconta diDe Martino sempre presenti l’uno per l’altra, anche quando la crisi era profonda e non riuscivano a parlarsi con calma. Non hanno mai detto chiaramente cosa li ha portati per ben ...