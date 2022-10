Stefania Orlando | la triste rivelazione sulla rottura | “Non è stato facile”

Yahoo

Gossipe l'esperienza al GF Vip: tutti gli amici che ha trov[...]ha partecipato ad una delle edizioni passate del GF Vip ed ha stretto for [...] Ma non è finita qui:...Ha fatto da tramite anche. Li sento singolarmente sento Dayane, è molto affettuosa con me, Selvaggia stessa mi ha scritto qualche giorno fa. Rosalinda la sento ed Andrea non ho ... ‘Qualcuno decide di non fare più parte della nostra vita’: Stefania Orlando spiega l’addio al marito Stefania Orlando non sta attraversando un periodo felice. La sua vita è arrivata ad un punto in cui non avrebbe potuto prendere assolutamente una decisione differente. la tristezza è ancora viva, ma p ...L’iniziativa che ha ricevuto il sostegno della Regione Lazio, sulle tematiche della lotta al razzismo, alla xenofobia, alle discriminazioni e all’odio, è opera della Buuuball Off Colors e Maximiliano ...