Stazioni di servizio - Q8 lancia Cartissima | la fuel card valida oltre confine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Pagamenti integrati e validi, con una sola carta aziendale. Grazie aQ8, da oggi i clienti italiani potranno effettuare pagamenti sicuri e veloci anche all'estero. In sostanza,Q8 amplia ulteriormente la propria offerta, con l'obiettivo di confermarsi all'avanguardia nei servizi di mobilità dedicata al segmento business. La roadmap di sviluppo della presenza diQ8 in Europa prevede la possibilità di fare rifornimento da subito presso ledidi Francia, Belgio e Olanda, con un piano di espansione nei prossimi mesi in Germania, Slovenia, Spagna e Portogallo. L'internazionalizzazione dei servizi è stata possibile anche grazie a partnership con i più importanti player del settore dei Paesi coinvolti. L'azienda ...