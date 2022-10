“Squalificata dal GF Vip 7” Bomba inaspettata dopo gli ultimi fatti gravissimi | tutti increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Marco Bellavia chiede l’eliminazione di Elenoire al GF Vip 7. Ma cosa è successo? C’è da dire tanto per cominciare, che la concorrente si è resa protagonista, nelle scorse ore, di un gesto tanto brutto quanto sbagliato. La Ferruzzi in, ha lanciato una serie di attacchi nei confronti di Nikita Pelizon. Gesti che hanno lasciatosenza parole, tra cui centinaia di utenti sui social e soprattutto Marco Bellavia che sa bene di cosa si parla in questi casi. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato bullizzato all’interno della casa ed autonomamente ha scelto di lasciare il gioco proprio per non subire altri oltraggi. È per questo che l’uomo ha deciso di scagliarsi contro Elenoire cercando di salvaguardare Nikita. L’uomo senza mezzi termini ha chiesto in modo netto la squalifica della Ferruzzi. “quel che ho visto al GF Vip ...